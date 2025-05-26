Çok Bulutlu 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.05.2025 13:20

Finlandiya, hava sahasının ihlal edildiği gerekçesiyle Rus Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, iki Rus askeri uçağın Porvoo kenti açıklarında ülkenin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Pavel Kuznetsov'u bakanlığa çağırdı.

Finlandiya, hava sahasının ihlal edildiği gerekçesiyle Rus Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Yle News'un Finlandiya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yetkililer, Rusya'ya ait iki askeri uçağın Porvoo kenti açıklarında ülkenin hava sahasını ihlal ettiğine karar verdi.

Yetkililer, Finlandiya Savunma Bakanlığının 23 Mayıs'ta yaptığı "ihlalden şüphelenildiği" açıklamasını doğrulamış oldu.

Dışişleri Bakanlığı, olay hakkında sorgulamak üzere Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Kuznetsov'u çağırdı.

Rus askeri uçaklarının Finlandiya hava sahasını ihlal ettiği şüphesi

Finlandiya Savunma Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından 23 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Rusya'ya ait iki askeri uçağın Porvoo kenti açıklarında ülkenin hava sahasını ihlal ettiğinden şüphelenildiği belirtilmişti.

Açıklamada yorumlarına yer verilen Finlandiya Savunma Bakanı Antti Edvard Hakkanen, şüphelenilen hava sahası ihlalini "ciddiye aldıklarını" kaydederek olay hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Finlandiya Rusya
Sıradaki Haber
Ukrayna İçişleri Bakanı: Rus saldırılarında 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
Bakan Göktaş, BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü ile bir araya geldi
13:14
Türkiye'de tek olan Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ne günlük 1000 çağrı geliyor
12:55
Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Müşaviri Medinskiy ile Moskova'da görüştü
12:45
Ukrayna İçişleri Bakanı: Rus saldırılarında 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı
12:27
İsrail medyasına göre Tel Aviv, esir takası ve Gazze'de geçici ateşkes için önerilen son taslağı reddetti
12:36
Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasağı
Turistik Diyarbakır Ekspresi yolcularına Doğu'nun eşsiz manzarasında yolculuk fırsatı sundu
Turistik Diyarbakır Ekspresi yolcularına Doğu'nun eşsiz manzarasında yolculuk fırsatı sundu
FOTO FOKUS
Adana'da 11 arıtma tesisine 10 milyon 30 bin lira "çevre" cezası
Adana'da 11 arıtma tesisine 10 milyon 30 bin lira "çevre" cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ