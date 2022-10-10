Rusya bugün başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi.

Ukrayna Devlet Acil Servisi, saldırılarda şu ana kadar en az 11 kişinin öldüğünü, 64 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamada, Rus saldırılarının ardından Lviv, Poltava, Sumi ve Ternopil'e elektrik verilemediği bilgisi yer aldı.

Öte yandan ülke genelinde elektrik arzının kısmen kesintiye uğradığı da vurgulandı.

Ukrayna, bu sabah başkent Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlatılan saldırılarda Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.