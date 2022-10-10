Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:06Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kızılhaç Ukrayna'daki operasyonlarını durdurdu
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Ukrayna'daki operasyonlarını güvenlik gerekçesiyle durdurdu.
Reuters'a açıklama yapan Kızılhaç sözcüsü, "Güvenlik gerekçesiyle ekiplerimiz bugün operasyonlarını durdurdu." ifadesini kullandı.
Öte yandan Norveç Mülteci Konseyi de güvenlik sağlanana kadar yardım çalışmalarını askıya aldığını açıkladı.
Bugün sabah saatlerinde başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine Rusya'nın füzeli saldırı gerçekleştirdiği duyurulmuştu.
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