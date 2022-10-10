Ukrayna İçişleri Bakanlığı ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Rus güçlerinin füze saldırısında başkent Kiev'de 3-4 patlama meydana geldi.

Patlamaların Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede olduğu belirtildi.

Ukrayna'nın telekom binası da hedef alındı

Saldırıların tek hedefi Kiev de değildi. Lviv, Dnipro ve Odessa'da şehirlerinde de saldırılar oldu. Dnipro kentindeki telekom binası ise atılan füzenin ardından patladı.

Dnipro'da yaşanan patlama araç kameralarından birine yansıdı. Görüntülerde yer alan koordinatların, Ukrayna'nın telekom binalarından birinin bulunduğu adrese ait olduğu tespit edildi.

"Google Haritalar" üzerinden tespit edilen adreste patlayan binanın üzerinde "Укртелеком" yani "UkrTelecom" yazdığı belirlendi.

"Ukrtelecom", Ukrayna'daki en büyük sabit iletişim operatörü.

Ülkenin tüm bölgelerinde çeşitli elektronik iletişim ağı olan şirket, geniş bir internet kapsama alanına sahip.

Roketlerden biri Zelenskiy'nin ofisinin de bulunduğu bölgeye düştü

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölgede bulunuyor."

"Elektirik kesilebilir" uyarısı yapıldı

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Rusya'nın gerçekleştirdiği füze saldırıları nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik füze saldırıları gerçekleştirildi.