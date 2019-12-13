Rus donanması Kuzey Filosu'nun basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Murmansk kentindeki limanda bakımı yapılan "Admiral Kuznetsov" adlı uçak gemisinde çıkan yangın sebebiyle 2 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı.

Dün, Rus donanmasına ait uçak gemisinin enerji ünitesinde yapılan bakım çalışmaları esnasında yangın çıkmış, olayda yaralananların sayısının 3 olduğu açıklanmıştı.

Admiral Kuznetsov Uçak Gemisi, Rus donanmasının Akdeniz'de Suriye kıyılarında gerçekleştirdiği görevlerde yer aldı.

28 savaş uçağı ve 22 helikopterin yanı sıra çok sayıda mühimmat taşıyabilen uçak gemisinde, 2 bin 159 mürettebat görev yapıyor.

Kaynak: AA