AP'nin Sosyal Demokratlar (S&D) grubu üyesi Cozzolino, yayımladığı yazılı açıklamada, "Kendini Mareşal ilan eden Hafter'in başkent Trablus'un kalbine yönelik geniş çaplı ve topyekun saldırısı ciddi endişe kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Cozzolino, Libya'da yaşanan çatışmalar nedeniyle nisan ayından bu yana binlerce kişinin öldüğünü, 128 binden fazla kişinin yerinden edildiğini anımsatarak, Hafter'in saldırılarının sivil kayıpların artmasına neden olacağını kaydetti.

Andrea Cozzolino, "Tüm AB ülkelerini ve uluslararası toplumu (Libya'da) katliamın engellenmesi için, böylesi tehditleri kınamaya ve gerekli tüm önlemleri almaya davet ediyorum." çağrısı yaptı.

Halife Hafter, dün "Libya el-Hades" televizyonunda yaptığı konuşmada, Trablus çevresindeki silahlı güçlerine "saldırıya geçmeleri" talimatı verdiğini belirtmiş ve bu saldırının "belirleyici bir savaş" olacağını ileri sürmüştü.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı operasyon başlatmıştı.

Aradan geçen 7 ayda, başkenti ele geçirme girişiminde müttefiklerine vadettiği zaferi kazanamayan Hafter'in, son dönemde Rus güvenlik şirketi Wagner grup tarafından desteklendiği iddiaları da gündeme gelmişti.

Kaynak: AA