Dünya
Rusya'da alışveriş merkezlerinin bulunduğu caddede korkutan yangın13 Aralık 2019 Cuma 16:45 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 16:46
Rusya'da alışveriş merkezlerinin bulunduğu caddedeki bir depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangının diğer binalara yayılmasını engellemeye çalışıyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da, çok sayıda alışveriş merkezinin bulunduğu Varşova Caddesi'ndeki bir depoda yangın çıktı.
Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangında bir itfaiye görevlisinin yaralandığı belirtildi.
Depoda patlamaların meydana geldiği, yangın sonucu çıkan siyah dumanın şehrin pek çok noktasından görülebildiği aktarıldı.
Kaynak: DHA