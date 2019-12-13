Dünya
Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör tünelleri kapatılıyor13 Aralık 2019 Cuma 14:50 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 14:55
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat'ı bölgesinde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini kapatma faaliyetinin devam ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda "Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Bölgesi’nde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor." denildi.
Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Bölgesi’nde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor. pic.twitter.com/uurgkiPRKR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 13, 2019
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: barış pınarı harekatı suriye msb terör tünel