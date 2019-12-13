Cezayir'de eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda oyların yüzde 58'ini alarak yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Cezayir'de beş adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi dün akşam yerel saatle 19.00'da sona ermiş, ülkede gün boyu seçim karşıtı gösteriler devam etmişti.

5 aday yarışmıştı

"Buteflika müttefiki" şeklinde tanınan Demokratik Ulusal Birlik Partisinin Genel Sekreteri İzzeddin Meyhubi, eski başbakanlar Ali bin Flis ve Abdulmecid Tebbun, Müstakbel Cephesi Başkanı Abdulaziz Belıyd ve İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketinin Başkanı Abdulkadir bin Karine olmak üzere oy pusulasında 5 isim yer almıştı.

Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan 5 isim de Buteflika döneminde devlet ve siyasetin üst kademelerinde yer almış olması halkın tepkisine neden olmuştu.

Buteflika istifa etmişti

Cezayir, şubat ayında 20 yıldır ülkeyi yöneten eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla bir kitlesel protesto dalgasına sürüklendi. Buteflika'nın, ordunun uyarılarıyla nisan ayında istifa etmesine rağmen gösteriler durmadı.

Kaynak: AA