Bulgaristan Bilim ve Sanat Akademisi BANU’nun “Makedon” dili hakkında yaptığı açıklama, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya’yı bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Açıklamada, Makedonca diye bir dilin aslında varolmadığı, kullanılan dilin Bulgarcanın bölgesel bir formu olduğu belirtildi.

Bulgar akademisyenlere göre, tüm Slav dilleri arasında analitik olan sadece Bulgarca ve Makedonca olduğu iddia edilen dil, Sırpça daktilolarda kullanımına uygun hale getirilmiş Bulgarca yazım dili.

Bulgaristan’dan gelen açıklama, Makedonya Bilim ve Sanat Akademisi MANU’nun 3 Aralık’ta yayınladığı bildiriye tepki olarak yayınlandı. Söz konusu bildiride Makedon akademisyenler, Makedon dili ve lehçelerinin geliştirilmesi adına bilimsel çalışmaların derinleştirilmesi gerekliliğine dikkat çekmişti.

Bulgarlar, Makedoncanın başlı başına bir dil olarak sınıflandırılmasının bilimsel değil siyasi temelli olduğunu, dolayısıyla Makedon tarafının tezlerinin asılsız olduğunu savunuyor.

Makedoncanın tanınması konusunun çözüm bekleyen sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Makedon dilinin inkar edilmesinin komşuluk ilişkilerini gölgelediğini ve bildiriye karşı gereken tepkinin gösterileceğini kaydetti.

Dil ve kimlik konusunda karşıt görüşleri savunan iki ülke arasında 2017 yılında “Dostluk Anlaşması” imzalanmış, bu anlaşma doğrultusunda ihtilaflı alanlarda çalışmak üzere ortak bir komisyon oluşturulmuştu. Ancak taraflar bugüne kadar anlaşmazlığın yaşandığı alanlarda herhangi bir ilerleme kaydedemedi.

Kaynak: TRT Haber

