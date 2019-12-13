Yargı paketini oylamak üzere toplanan parlamento üyeleri, bulundukları yere kötü kokulu bir sıvı döküldüğünü fark etti. Bazı milletvekillerinin şüpheli sıvı nedeniyle fenalaşması üzerine polis ve ambulansa haber verildi.

İktidardaki Gürcistan Rüyası partisi, olayı "kimyasal saldırı" olarak niteledi; sorumlunun muhalefet olduğunu iddia etti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra oturuma devam edildi. Parlamento, muhalefet ve sivil grupların itirazına rağmen, hakimlerin Anayasa Mahkemesi'ne süresiz olarak atanmasını kabul etti.

Panik oluşturan sıvının ne olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: TRT Haber