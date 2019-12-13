Dünya
Fransa'da bıçaklı saldırgan paniği13 Aralık 2019 Cuma 17:26 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 17:34
Fransa’nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırgan paniği yaşandı. Polis ekiplerine saldıran şüpheli vurularak öldürüldü.
[Fotoğraf: Reuters]
Paris'te finans merkezi olarak bilinen La Defense'de bir güvenlik görevlisinin "bıçaklı saldırgan" ihbarı üzerine emniyet güçleri alarma geçti.
Bölgeye ulaşan ekipler, “Sizi öldüreceğim” diye bağırarak polislere saldıran şüphelinin vurularak öldürüldüğünü duyurdu.
Saldırının terör saldırısı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: bıçaklı saldırı Paris la defense