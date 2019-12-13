Fırınlar bir gün boyunca ekmeği ücretsiz dağıtacak. Bu uygulama Türkiye'nin katkılarıyla Tel Abyad'da hayata geçti.

AFAD tarafından ücretsiz un dağıtımının yapıldığı fırınlarda vatandaşlara her cuma ücretsiz ekmek dağıtımı da yapılacak.

Hayata geçen uygulama için 3 fırın belirlendi. Uygulamanın ilk gününde 172 bin ekmek dağıtıldı

AFAD Şanlıurfa İl Müdürü Mahmut Dönmez, "Kapalı fırın yok, fırınlar faal. Fırınlar yetiyor, herhangi bir ekmek problemi yok. Aynı zamanda bu fırınları da biz hem Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek Koordinasyon Merkezi hem AFAD olarak, un, maya olarak da destekliyoruz." dedi.

AFAD halkın ekmek ihtiyacı için fırınlara un yardımı da yapıyor. İlçede faaliyet gösteren 6 fırına bugüne kadar 290 ton un gönderildi.

Teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcı ve mayınlardan temizlenen fırınlarda 16 Ekim'den bu yana üretim yapılıyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Bülent Serin