Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın açıklamasında, ABD'nin "bu güvensiz, profesyonelce olmayan müdahaleye güçlü itirazlarını" iletmek için üst düzey Rus yetkililerle "doğrudan temasa geçtiğini" söyledi.

"Rus büyükelçisini bu mesajı ileteceğimiz birime çağırıyoruz" diyen Prize, çağrı sürecinin devam ettiğini ve görüşmenin bugün ABD yerel saatiyle öğleden sonra gerçekleşmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.