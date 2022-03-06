Rus birlikleri Kiev'e yaklaşıyor: Basın mensupları tahliyeye hazırlanıyor
Rus askeri konvoyu Irpin şehrindeki güvenlik bariyerini aşarak başkent Kiev'e doğru ilerleyişini sürdürüyor. Bölgede görev yapan basın mensupları ise tahliyeye hazırlanıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11 gündür devam ediyor. Rus askeri konvoyu başkent Kiev'e doğru ilerleyişini sürdürüyor.
Kiev'e yakın Irpin şehrinde Ukrayna birlikleri tarafından engellenen Rus ordusu, güvenlik barikatını aşmaya çalışıyor.
Zaman zaman saldırının dozunu artıran Rus birlikleri, asker-sivil ayırt etmeksizin bombardımana devam ediyor.
Rus birlikleri Kiev’e yaklaşıyor. Kiev’in batısındaki Irpin’de Rus bombardımanı aralıksız devam ediyor. Kiev’de görev yapan basın mensupları tahliyeye hazırlanıyor. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Murat Can Öztürk aktardı. pic.twitter.com/Mqk5VABfvv— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 6, 2022
Kiev'e yaklaşık 20 kilometre kaldı
İlerleyişini sürdüren Rus birliklerinin başkent Kiev'e girmesine yaklaşık 20 kilometre mesafe kaldı.
Bölgede görev yapan yerli ve yabancı basın mensupları tahliye hazırlıklarına başladı.
Olası bir Kiev işgaline karşı hazırlık yapan basın mensupları, bölgeden ayrılmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Irpin bombalandı
Rusya, Irpin kentini de bombaladı. Yerleşim yerleri alevlere teslim oldu.
Canlarını kurtarmaya çalışan siviller, güvenli yerlere kaçmaya çalıştı. Ancak Rus güçleri, tahliye bölgesini de top atışıyla vurdu.
Irpin Belediye Başkanı, saldırılarda 2'si çocuk 8 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.