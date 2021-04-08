Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılan Ruhani, konuşmasında üye ülkeler arasındaki iş birliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, konuşmasına, "D-8 Teşkilatındaki etkili başkanlığı için Zirve Toplantısının önceki başkanı aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum. Bu toplantının Teşkilatın ve kurucularının yüksek hedeflerine ulaşması doğrultusunda yeni bir adım olmasını temenni ediyorum" sözleriyle başladı.

"D-8 kredi kartı ve takas sistemi gibi öneriler faydalı olabilir"

Hasan Ruhani, D-8 Teşkilatının coğrafi parçalanmaya rağmen insani ve doğal kaynaklar, enerji rezervleri, tamamlayıcı ekonomiler ve girişimci özel sektör gibi yüksek kapasitelerden yararlandığını dile getirdi.

Ruhani, "D-8 ülkeleri arasındaki mevcut ticaret hacmi gerçek kapasiteden çok uzaktır. Üyeler arasındaki ticaretin gelişmesi ve kolaylaşması için gümrük ve bankacılık alanında kanallar oluşturulmalıdır. Bu doğrultuda D-8 kredi kartı ve takas sistemi gibi öneriler faydalı olabilir" ifadelerini kullandı.

Ruhani, Teşkilata üye ülkelerin ekonomik kalkınma yolunda sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve COVID-19'un ekonomiyle ilgili planları bozduğunu vurgulayarak "D-8 üyesi ülkeler COVID-19 sonrası dönemde iş birliği için önemli seçeneklerle karşı karşıya kalacaklardır. O nedenle bu toplantı üye ülkeleri daha aydınlık bir istikamete yönlendirebilir" açıklamasını yaptı.

"Çok taraflı politika güçlendirilmesi dış siyasetin önceliği"

İran Cumhurbaşkanı, çok taraflı politikaların güçlendirilmesinin dış siyasetlerinin önceliği olduğunu söyledi.

Ruhani, "Ortak düşüncelere sahip ülkelerin adil ve ayrımcılık yapmayan uluslararası ekonomik düzen gerçekleştirme yolundaki çabalarını destekledik. Tüm bu çabaların nihai amacı gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişme, dengeli kalkınma, halkın refahı ve milli değerlerin korunarak uluslararası ilişkilerde uygun bir yer edinmeleridir" dedi.