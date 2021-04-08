University College London (UCL) uzmanlarının yaptığı dinamik modellemede, toplumun yüzde 73,4'lük kesiminin 12 Nisan'a kadar doğal yollarla ya da aşılandıkları için koronavirüs bağışıklığı kazanacağı belirtildi.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin 14 Mart tarihine kadarki sürece dair açıkladığı verilerde, İngilizlerin yüzde 54'ünün antikor sahibi olduğu belirtilmişti.

O tarihten bu yana 7,1 milyondan fazla kişi koronavirüs aşısı yaptırdı ve neredeyse 100 bin kişi daha koronavirüse yakalandı. Bu durum da bağışıklık oranının artmasını sağladı.

Sürü bağışıklığı tahminlerinin kendisini şaşırttığını söyleyen UCL'den Profesör Karl Friston, "Ancak, yetişkinlerin 50'den fazlasının aşılandığını, nüfusun yüzde 42'lik kısmının virüse maruz kaldığını ve yüzde 10'luk kısmın önceden bağışıklığa sahip olduğu düşünüldüğünde bu pek de dikkate değer değil." dedi.

İngiltere'de şu ana kadar 4 milyon 367 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 126 bini aşmış durumda.