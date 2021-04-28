Ruanda Müftü Yardımcısı Nshimimana, Türkiye'nin İslam coğrafyasındaki çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu dile getiren Nshimimana, Türklerin Ruanda'daki Müslümanlara ramazan yardımlarının önemini vurguladı.

Nshimimana, "Türkiye, İslamiyet'e rehberlik ediyor, uzun yıllardır da İslamiyet'e öncülük etti. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğu için biz de gurur duyuyoruz. Nereye giderseniz gidin Erdoğan gibi bir lider bulamazsınız. Biz, Türkiye ve Erdoğan'ı seviyoruz. Müslümanlar arasında Türkiye gibi büyük bir ülkenin olmasından dolayı gurur duyuyoruz." diye konuştu.

[Ruanda Müftü Yardımcısı Şeyh Salih Nshimimana]

Ramazan yardımları ulaştı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Beklenen Sensin Projesi" kapsamında Türkiye'den gönderilen ramazan kolileri Ruanda'nın başkenti Kigali'de dağıtıldı.

TDV dışında birçok Türk yardım kuruluşu da Ruandalı Müslümanlara ramazan yardımları ulaştırdı.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın yaşadığı ülkede Türkiye'nin gönderdiği yardımlar sevinçle karşılandı.

Yardım kolilerini alan Kigalili Müslümanlar Türkiye'ye ve yardımların kendilerine ulaşmasına öncülük eden Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür etti.