The NewTimes gazetesinin haberine göre, Mugenzi, Hollanda Polisi Uluslararası Suçlar Ekibince bugün gözaltına alındı.

2000 yılından bu yana Hollanda'da yaşayan ve Ruanda makamlarınca iadesi talep edilen Mugenzi, soykırımın yaşandığı 1994'te bir bankada görev yapıyordu.

Mugenzi, Tutsilere soykırım yapıldığını reddeden FDU-Inkingi adlı siyasi grubun da bir dönem liderliğini yaptı.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.