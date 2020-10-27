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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov karantinada
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, koronavirüse yakalanan bir kişiyle temas ettiği için kendini karantinaya aldı.
Lavrov, dün Yunanistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.
Rus bakanın önceden planlanan ziyaret ve görüşmeleri, bu gelişmenin ardından ertelendi.
Etiketler: Rusya KoronavirüsSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 18:08
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