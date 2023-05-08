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Dünya
Russian Today 08.05.2023 06:18

Roscosmos'un eski başkanı: Apollo 11'in Ay'a indiğinden şüphe duyuyorum

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un eski başkanı Dmitry Rogozin, ABD'li astronotların 1969'da Apollo 11 misyonuyla gerçekten Ay'a indiğinden şüphe duyduğunu ve henüz kesin bir kanıt görmediğini söyledi.

Roscosmos'un eski başkanı: Apollo 11'in Ay'a indiğinden şüphe duyuyorum

Pazar günü Telegram kanalında yaptığı bir gönderide Rogozin, kişisel hakikat arayışına "yaklaşık on yıl önce" hala Rus hükümetinde çalışırken başladığını açıkladı.

Rogozin Amerikalıların gerçekten oraya ayak basıp basmadığı konusunda şüphelenmeye, Sovyet kozmonotlarının uçuşlarından döndüklerinde ne kadar bitkin göründüklerini ve Apollo 11 mürettebatının ne kadar etkilenmediğini gördüklerinde başladığını söyledi.

Rogozin, o sırada Roscosmos'un kanıt talepleri gönderdiğini söyledi.

Yanıt olarak aldığı tek şey, Sovyet Kozmonot Aleksey Leonov'un Amerikan astronotlarıyla nasıl konuştuğunu ve ona Ay'da olduklarını nasıl söylediklerini anlatan bir kitaptı.

Eski yetkili, 2018'de Roscosmos'un başına atandığında çabalarına devam ettiğini yazdı.

Ancak Rogozin'e göre kendisine herhangi bir kanıt sunulmadı.

Bunun yerine, adı açıklanmayan birkaç akademisyen onu "NASA ile kutsal iş birliğini" baltalamakla eleştirdi .

Eski Roscosmos başkanı ayrıca, kendisini uluslararası ilişkileri karmaşık hale getirmekle suçladığı iddia edilen "üst düzey bir yetkiliden kızgın bir telefon aldığını" söyledi.  

Apollo 11, Ay yüzeyinde yürüyen ilk insanlar olarak tarihe geçen Neil Armstrong ve Buzz Aldrin ile Ay'a yapılan ilk insanlı görevdi.

Uçuştan önce, Ay keşfi için çığır açan insansız Sovyet Luna 2 programı geldi.

Geçen Nisan ayında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,i Rusya'nın ay programına devam etme sözü verdi. 

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