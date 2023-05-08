Hollanda'da PKK provokasyonu: Sandık müşahitlerine saldırı

Seçim provokasyonu peşinde olan PKK sempatizanları, bu kez Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ortaya çıktı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandığı sırada, PKK yandaşları bazı Cumhur İttifakı müşahitlerine yönelik sözlü sataşmada bulundu.

Ardından PKK sempatizanları fiziki saldırıya başladı. Kongre merkezinin özel güvenlik görevlileri olay yerinde asayişi sağlamakta zorlandı.

Olay yerine gelen çok sayıda polis, saldıran gruba cop ve köpeklerle müdahale etti ve Cumhur İttifakı müşahitlerini alanın dışına çıkardı.

Saldırıya uğrayan müşahitlere sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.T

Seçim sürecini provoke etmek isteyen terör örgütü PKK sempatizanları daha önce de Belçika ve Fransa'da oy kullanmaya giden seçmenlere saldırmıştı.