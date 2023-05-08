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Dünya
AA 08.05.2023 06:04

Suudi Arabistan'dan Sudan'a 100 milyon dolar yardım

Suudi Arabistan, Sudan'a 100 milyon dolar değerinde insani yardımın yanı sıra çatışmalardan etkilenenler için resmi platform üzerinden bağış toplama kampanyası düzenleneceğini duyurdu.

Suudi Arabistan'dan Sudan'a 100 milyon dolar yardım

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, konuya ilişkin açıklamayı Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdulaziz er-Rabia yaptı.

Rabia'nın açıklamasına göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'ne "Sudan'a 100 milyon dolar değerinde çeşitli insani yardım sağlanması" yönünde talimat verdi.

Kral Selman ve Veliaht Prens Bin Selman, ayrıca Sudan halkının içinde bulunduğu koşulların etkilerini azaltmak için "Sahem" platformu üzerinden yardım kampanyası düzenlenmesini istedi.

Kral Selman ve Veliaht Prens bin Selman'ın direktifleri kapsamında Sudan'da yerinden edilmiş kişilere insani yardım ve tıbbi destek sağlanacak.

ABD ve Suudi Arabistan’ın çözüm çabaları

Sudan ordusu, 5 Mayıs'ta, Suudi Arabistan ve ABD'nin arabuluculuğu ile iki tarafın temsilcilerinin, güvenliği sağlamak amacıyla yenilenmekte olan ateşkesin ayrıntılarını görüşmek üzere Cidde'ye gittiklerini ifade etmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Bakan Prens Faysal bin Farhan ile Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken arasındaki telefon görüşmesinde, iki ülkenin çözüm çabaları kapsamında Suudi Arabistan'ın ateşkes konusunu görüşmek üzere Cidde'de ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) temsilcilerini ağırlamaya hazır olduklarını belirtmişti.

Bakanlık, iki taraf arasındaki görüşmelerin, Sudan ve halkının güvenliği ile istikrarını garanti etmek, gerilim düzeyini azaltmak amacıyla yapılacak diyaloğun zeminini hazırlamayı amaçladığını bildirmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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