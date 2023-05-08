Parçalı Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.05.2023 06:01

Meksika'da bir eve hapsedilen 113 göçmen kurtarıldı

Meksika'nın Sonora eyaletinde bir eve zorla kapatılan 113 göçmen, güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Meksika'da bir eve hapsedilen 113 göçmen kurtarıldı

Meksika basınında çıkan habere göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, eyalete bağlı San Luis Rio Colorado kasabasında göçmenlerin zorla tutulduğu eve baskın yaptı.

Polis ekipleri, 113 göçmeni sağ olarak kurtarmayı başardı.

Yetkililer, kurtarılan kişilerin Kolombiya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Küba, El Salvador, Ekvador, Honduras, Hindistan, Nepal ve Afganistan uyruklu olduğunu ve Ulusal Göç Enstitüsü'ne nakledileceğini bildirdi.

Operasyon kapsamında insan kaçakçısı olduğu belirtilen 5 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Meksika'da çok sayıda göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla ABD'ye kaçmak isterken, çetelerin ve organize suç gruplarının eline düşüyor.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ETİKETLER
Meksika ABD Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesi hacklendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:32
Nevşehir'de trafik kazası: 1 asker şehit oldu
06:32
ABD'de yapay zekayı Beyaz Saray'dan Harris yönetecek
06:25
Roscosmos'un eski başkanı: Apollo 11'in Ay'a indiğinden şüphe duyuyorum
06:16
Hindistan'da turist teknesi alabora oldu: En az 21 ölü
06:14
Baraj kapakları açıldı, su seviyesi yükseldi: Batman Çayı'nda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
06:12
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 394'e yükseldi
Meta patronu Zuckerberg jiu-jitsu şampiyonu oldu
Meta patronu Zuckerberg jiu-jitsu şampiyonu oldu
FOTO FOKUS
Asker eğlencesinde tehlikeli gösteri: Motosiklet alev aldı
Asker eğlencesinde tehlikeli gösteri: Motosiklet alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ