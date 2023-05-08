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Dünya
AA 08.05.2023 02:22

Biden talimat verdi: Ülkede bayraklar yarıya inecek

ABD Başkanı Joe Biden, Texas'ın Allen kentinde 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

Biden talimat verdi: Ülkede bayraklar yarıya inecek
[Fotograf: AP]

Biden, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Allen, Texas'ta işlenen anlamsız şiddet eylemlerinin kurbanlarına saygı göstergesi olarak" ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesini istedi.

Bir alışveriş merkezinde yaşanan saldırıda hayatını kaybeden 8 Amerikalının ailelerine başsağlığı dileyen ABD Başkanı, "Jill ve ben, aileler ve diğer kritik yaralılar için dua ediyoruz ve hayat kurtarmak için hızlı ve cesurca hareket eden ilk müdahale ekiplerine minnettarız" ifadelerine yer verdi.

Biden, federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerinin saldırıyı araştırmak için yakın işbirliği içinde çalıştığını, gerekli tüm desteği sağlamak için federal kurumlara talimat verdiğini söyledi. 

Açıklamada, yurt dışındaki temsilcilikler ve donanma gemileri dahil bayrakların 11 Mayıs 2023'te gün batımına kadar yarıda kalacağı kaydedildi.

"Amerikalı çocuklar için önde gelen ölüm nedeni silahlı şiddettir"

Dün yaşanan saldırının AR-15 tarzı yarı otomatik bir silahla gerçekleştirildiğine değinen Joe Biden, "Amerikan toplumu bu yıl şimdiden yaklaşık 200 toplu infaza maruz kaldı. Güvenilir tahminlere göre 14 binden fazla yurttaşımız hayatını kaybetti. Amerikalı çocuklar için önde gelen ölüm nedeni silahlı şiddettir" ifadelerini kullandı.

Silah satışlarının kısıtlanmasıyla ilgili çabalarına yer veren ve bu sayede "biraz ilerleme kaydedildiğini" belirten Biden, "Ama bu yeterli değil. Hayat kurtarmak için daha fazla, daha hızlı harekete ihtiyacımız var" dedi.

Bu konuda Cumhuriyetçi Kongre üyelerine düşen sorumlulukları hatırlatan ABD başkanı, Kongre'den, saldırı silahlarını ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklayan bir yasa tasarısı göndermesini, evrensel özgeçmiş kontrollerini yürürlüğe koymasını istediğini kaydetti.

Texas eyaleti Allen İtfaiye Departmanı Şefi Jonathan Boyd, dün yaptığı basın açıklamasında, ölü ele geçirilen zanlının, 8 kişiyi öldürdüğünü, en küçüğü 5 yaşında olan 7 kişiyi de yaraladığını belirtmişti.

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