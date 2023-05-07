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Dünya
AA 07.05.2023 23:58

ABD'de araç otobüs durağındaki düzensiz göçmenlere çarptı: 7 ölü

ABD'nin Texas eyaletinde, SUV tipi aracın otobüs durağında bekleyen düzensiz göçmenlere çarpması sonucu 7 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

ABD'de araç otobüs durağındaki düzensiz göçmenlere çarptı: 7 ölü
[Fotograf: Reuters]

Brownsville Polis Müfettişi Martin Sandoval, olay yerinde yaptığı açıklamada, kazanın, sabah saatlerinde, bir barınağın karşısındaki otobüs durağında yaşandığını söyledi.

SUV tipi aracın, durakta bekleyen düzensiz göçmenlere çarpması sonucu 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirten Sandoval, kazanın nedeni tam olarak bilinmese de gözaltına alınan sürücünün aracını kasıtlı olarak otobüs durağına doğru sürdüğüne inanıldığını ifade etti.

Sosyal medyada görgü tanıklarının paylaştığı videolarda, SUV aracın hızla yol kenarında bekleyen kişilerin üzerine doğru geldiği, fren yapmayan aracın çarptığı mağdurların metrelerce havada savrulduğu görülüyor.

Görüntülerin devamında polisin, Hispanik kökenli sürücüyü kelepçeleyerek polis aracına bindirmesi yer alıyor.

Aracın çarptığı kişilerin, genellikle Venezuela'dan gelerek ABD sınırından geçen düzensiz göçmenlerden oluştuğu kaydedildi.

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