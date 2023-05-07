Almanya'da oy kullanma işlemi hafta sonu devam etti

Yurt dışında 27 Nisan'da başlayan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerin de oy verme sürecinin sona ermesine sayılı günler kaldı.

Almanya'da Türk vatandaşları, hafta sonu oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türk nüfusunun en yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinde bulunan, Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğu seçim merkezi; oy vermek isteyen vatandaşların ilk tercihi oldu.

"Vatandaşın sandığa ilgisi yoğun"

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür AYDIN, "seçime ilginin yoğun olduğunu" belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde ki yoğun katılımın hala devam etmekte olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız da yeri geldiği zaman bazen uzun kuyruklar da beklemek durumunda kalabiliyorlar. Buna rağmen vatandaşlarımız sakin ve huzurlu bir şekilde sıralarını bekleyip oy kullanmak üzere hazır bekliyorlar. Vatandaşlarımızı, herkesi oy kullanmaya vatani görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Genç arkadaşlarımızı ben özellikle tebrik etmek istiyorum. İlk kez oy kullanmak için gelen çok fazla genç arkadaşımız vardı. Bu da bizim için memnuniyet verici"

Vatandaşlık haklarını yerine getirmek için uzun süre kuyrukta bekleyen seçmenler duygularını TRT Haber ile paylaştı

Bir seçmen heyacanlı olduğunu belirterek, "Valla biraz heyecanlıyım. Şu an 30 kilometre uzaktan geldim. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olanı inşallah tercih etmeyi düşünüyorum" dedi.

3 milyon 400 bine yakın seçmenin bulunduğu yurt dışında oy vermeyen vatandaşlar 9 Mayıs Salı günü saat 21.00'e kadar sandığa giderek oylarını kullanabilecek.

Haber: Bülent Dönmez