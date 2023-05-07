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Dünya
AA 07.05.2023 17:08

Pakistan, Dışişleri Bakanı Zerdari'nin Hindistan'ı tehdit ettiği iddialarını reddetti

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari’nin Cammu Keşmir’de G20 toplantıları düzenlemeye hazırlanan Hindistan’ı tehdit ettiğine dair iddiaları “son derece sorumsuzca” olarak nitelendirerek reddetti.

Pakistan, Dışişleri Bakanı Zerdari'nin Hindistan'ı tehdit ettiği iddialarını reddetti
[Fotoğraf: Getty Images]

Sözcü Beluç, yaptığı yazılı açıklamada, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak için Hindistan'ın Goa şehrine giden Zerdari’nin açıklamalarının tehditle ilişkilendirilmesine yönelik imaların zarar verici olmakla kalmayıp son derece sorumsuzca olduğunu belirtti.

Beluç, Zerdari’nin Cammu Keşmir’de G20 toplantıları düzenlemeye hazırlanan Hindistan’ı tehdit ettiğine dair iddiaları reddetti.

Bakan Zerdari’nin ziyaretinde Cammu Keşmir tartışmalarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda barışçıl çözümüne vurgu yaptığını anımsatan Beluç, medya organlarına devletler arası hassas konuları raporlarken gazetecilik normlarına saygı duyma çağrısında bulundu.

ŞİÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için 4-5 Mayıs'ta Goa'yı ziyaret eden Zerdari, Pakistan'dan Dışişleri Bakanı düzeyinde 2011'den bu yana Hindistan'a ilk ziyareti gerçekleştirmişti.

Hindistan, 22-24 Mayıs'ta G20 Turizm Çalışma Grubu Toplantısı'nı Cammu Keşmir'in Srinagar şehrinde düzenlemeyi planlıyor.

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