Bosna Hersek'te "Camiler Günü" vesilesiyle program düzenlendi

Tarihi Ferhadiye Camii'nde düzenlenen programda Banja Luka'daki camilerin tarihi hikayesinin anlatıldığı serginin açılışı yapıldı, Banja Luka İslam Meclisi imamları ve İbrahim Maglajlic Medresesi öğrencileri Kur'an-ı Kerim okudu, ilahiler seslendirdi.

Banja Luka Başimamı Muamer Okanovic, Ferhadiye Camii'nin ülke tarihine tanıklık eden önemli eserlerden biri olduğunu belirterek "Acımasızca yıkılan caminin değerini yok etmeye çalıştılar ancak iyi insanların çabasıyla cami yeniden inşa edildi. Bugün de hizmet vermeye devam ediyor." dedi.

Sırp askerlerince 1993'te temeline kadar yıkılan Ferhadiye Camisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle onarılarak 7 Mayıs 2016'da ibadete açılmıştı.

Ferhadiye Camisi'nin yıkıldığı gün olan 7 Mayıs, 1998'den bu yana "Camiler Günü" olarak anılıyor.

Bosna Hersek'teki savaşta yüzlerce cami yok edildi

Ferhadiye Camisi'nin, Sırp güçlerince 7 Mayıs 1993'te yıkılmasının 30. yılında, ülke genelinde de "Camiler Günü" kapsamında birçok program düzenlendi.

Programlar çerçevesinde 1992-95 Bosna Savaş'ında, Sırp ve Hırvat güçlerince yıkılan yüzlerce cami, mescit, Kur'an kursu, tekke, türbe ve farklı vakıf eserleriyle ilgili kamuoyu bilgilendiriliyor.

Savaşın ardından birçok caminin yeniden inşa edilmiş olması sebebiyle sevincin ve hüznün aynı anda yaşandığı Camiler Günü, ülkedeki insanlara savaş zamanında yıkılan veya tahrip edilen camileri ve o günlerde yaşanan acıları yeniden anımsatıyor.

Türkiye başta olmak üzere Suudi Arabistan, İran, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerin desteğiyle savaşta yıkılan birçok cami adeta küllerinden doğarken, az sayıda tarihi caminin de onarımı ya da yeniden inşası sürüyor.

Bosna Hersek İslam Birliği verilerine göre, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta ülke genelinde 614 cami, 218 mescit, 69 Kur'an kursu, 4 tekke, 37 türbe ve 405 farklı vakıf eseri yıkıldı. Sırp güçlerinin kontrolündeki bölgelerde 534 cami yıkılırken, Hırvat güçlerinin kontrolü altındaki yerlerde de 80 cami yok edildi.

Bu verilere göre, savaştan önce Bosna Hersek'te bulunan 1144 caminin yüzde 80'i yıkıldı ya da hasar gördü. Bunun yanı sıra 100'den fazla imam da düşman güçlerce öldürüldü.