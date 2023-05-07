Çok Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.05.2023 16:22

Güney Kore ile ABD siber güvenlik konusunda görüşmeler yapacak

Güney Kore ile ABD’nin siber güvenlik konusunda çalışma düzeyinde görüşmeler yapacağı açıklandı.

Güney Kore ile ABD siber güvenlik konusunda görüşmeler yapacak
[Temsili fotoğraf: Getty Images]

Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Savunma Bakanlığının açıklamasında, genel müdür seviyesindeki temsilcilerin katılacağı, 8 oturumdan oluşan Siber İşbirliği Çalışma Grubu (CCWG) görüşmelerinin yarın ve 9 Mayıs'ta Seul'de yapılacağı bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, iki ülke, görüşmeler sırasında siber güvenlik politikaları, siber tehditler ve siber güvenlik eğitimini güçlendirme gibi konuları ele alacak.

Siber İşbirliği Çalışma Grubu, Güney Kore ile ABD'nin siber güvenlik konusunu görüşebilmesi amacıyla 2014'te kurulmuştu.

ETİKETLER
Güney Kore ABD Siber Güvenlik
Sıradaki Haber
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir okulu yıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:08
Pakistan, Dışişleri Bakanı Zerdari'nin Hindistan'ı tehdit ettiği iddialarını reddetti
17:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
16:20
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir okulu yıktı
16:44
AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne yoğun ilgi
16:04
Bosna Hersek'te "Camiler Günü" vesilesiyle program düzenlendi
16:00
Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için Japonya'da oy kullanma işlemi sona erdi
Maratonİzmir tamamlandı
Maratonİzmir tamamlandı
FOTO FOKUS
AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne yoğun ilgi
AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ