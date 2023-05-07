Sudan'da çatışmalar sürüyor

Başkent Hartum şiddetli çatışmalara sahne olurken iki taraf, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindeki müzakereleri sürdürüyor.

Görgü tanıklarına göre başkentin merkezindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ordu Genel Komutanlığı çevresinde ağır topçu atışları sesleri duyuluyor ve dumanlar yükseliyor.

Ayrıca Umdurman bölgesinde orduya ait savaş uçakları HDK kontrolündeki bazı noktaları vurdu.

Bahri bölgesinde ise çatışmalardan dolayı bazı fabrikalarda yangın çıktı.

Ordu, 3 Mayıs'ta, ateşkesin bir hafta uzatılmasını öneren Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) girişimini kabul ettiklerini açıklamıştı.

HDK ise 5 Mayıs'ta, ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğu ile insani yardım koridorları açmak, vatandaşların ve bölge sakinlerinin hareketlerini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve güvenli bölgelere ulaşabilmeleri için ateşkesin 72 saat daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ve Suudi Arabistan’ın çözüm çabaları

Sudan ordusu, 5 Mayıs'ta, Suudi Arabistan ve ABD'nin arabuluculuğu ile iki tarafın temsilcilerinin, güvenliği sağlamak amacıyla yenilenmekte olan ateşkesin ayrıntılarını görüşmek üzere Cidde'ye gittiklerini ifade etmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Bakan Prens Faysal bin Farhan ile Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken arasındaki telefon görüşmesinde, iki ülkenin çözüm çabaları kapsamında Suudi Arabistan'ın ateşkes konusunu görüşmek üzere Cidde'de ordu ve HDK temsilcilerini ağırlamaya hazır olduklarını belirtmişti.

Bakanlık, iki taraf arasındaki görüşmelerin, Sudan ve halkının güvenlik ve istikrarını garanti edecek ve gerilim düzeyini azaltmak amacıyla yapılacak diyaloğun zeminini hazırlamayı amaçladığını belirtmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı.