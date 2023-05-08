İngiltere'de Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi sona erdi

İngiltere'de kayıtlı yaklaşık 127 bin seçmen, Londra, Manchester, Edinburgh ve Leicester'de kurulan sandıklarda 29 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, oy verme işleminin yerel saatle 21.00'de sona ermesiyle sandıkların kapandığını belirtti.

İngiltere'deki oy kullanma sürecinin huzur içinde geçtiğini dile getiren Ertaş, "Sadece 1 Mayıs günü bir yoğunluğumuz oldu. Seçimin ikinci günü de bir yoğunluk vardı. Onun dışında genellikle huzur içinde, çok fazla bekletmeden vatandaşlarımız oylarını kullanabildiler" dedi.

Ertaş, sandıklarda görevli tüm siyasi parti temsilcileri ve kamu görevlilerine teşekkür ederek, "Muhtemelen bu yıl 60 binin üzerinde bir oy kullanıldığını tahmin ediyoruz. Tabii nihai rakamları YSK açıklayacak" diye konuştu.

Büyükelçi Ertaş, oyların 10 Mayıs Çarşamba günü Türk Hava Yolları'nın (THY) bir charter uçağıyla Türkiye'ye gönderileceğini belirterek, şunları söyledi:

"O güne kadar tüm oylar büyükelçiliğimizdeki üç kilitli odada mühürlü bir şekilde muhafaza edilecek. Çarşamba günü yine siyasi parti temsilcilerimizin müşahitliğinde oy torbaları uçaklara teslim edilecek. Uçağın içinde hem YSK'dan hem siyasi partilerden temsilciler hem de Dışişleri Bakanlığımızdan temsilciler olacak. Bizim görevimiz torbaları teslim ettiğimiz an son bulacak."

Manchester'da rahat bir seçim süreci geçirildi

Türkiye'nin Manchester Başkonsolosu Seyfi Onur Sayın da Manchester bugün, Leicester'da ise 1 Mayıs'ta sona eren oy kullanma işlemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leicester'da 3 gün süren oy verme işlemine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Sayın, oy kullanma süresinin ülkedeki diğer kentlere göre daha kısa olması nedeniyle zaman zaman kuyruklar oluştuğunu kaydetti.

Sayın, Manchester'da ise vatandaşların kurulan 3 sandıkta rahatlıkla oylarını kullandığını ifade ederek, "Seçim sürecinde hiçbir olumsuz hadise ile karşılaşılmadı. Güvenlik sorunu yaşanmadı. Rahat bir seçim süreci geçirildi" dedi.

Edinburg'da 2018'e göre katılım arttı

Türkiye'nin Edinburg Başkonsolosluğunda da 9 gün süren oy verme işlemi bugün sona erdi.

Edinburg Başkonsolosu Özgür Yavuzer, vatandaşların seçimlere yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, 2018 seçimlerine kıyasla katılımın arttığını gözlemlediklerini aktardı.

Oy verme işleminin huzur ve sükunet içerisinde gerçekleştiğini belirten Yavuzer, seçmenlerin yapılan duyuruları da dikkate alarak çoğunlukla hafta içi oy kullanmayı tercih ettiklerini, bunun da sandık önünde uzun kuyruklar oluşmasını önlediğini sözlerine ekledi.