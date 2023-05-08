Hindistan'da turist teknesi alabora oldu: En az 21 ölü

Kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Malappuram ilçesi polis şefi yardımcısı Abdul Nazar, aşırı kalabalığın çift katlı teknenin alabora olmasına neden olduğunu söyledi.

Teknenin pazar gecesi alabora olduğunda yaklaşık 50 kişi taşıdığı, yani kapasitesinin iki katına çıktığı bildirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'da "can kaybından dolayı üzüntü duyduğunu" söyleyerek başsağlığı diledi.

Yerel basına göre, çok sayıda yolcu teknenin altında kaldı ve karanlık kurtarma çalışmalarını engelledi.

Hayatını kaybedenler arasında okul tatilindeki çocuklar da vardı.

Kerala Spor ve Balıkçılık Bakanı V Abdurahiman, hastaneye kaldırılan en az dört kişinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Hayatta kalanlar yerel basına verdiği demeçte, olay sırasında yolcuların çoğunun can yeleği giymediğini söyledi.