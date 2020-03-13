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Romanya Başbakanı Orban kendini karantinaya aldı
[Romanya Başbakanı Ludovic Orban | Fotoğraf: Reuters]
Romanya Başbakanı Ludovic Orban, yakın zamanda görüştüğü bir bürokratta koronavirüs tespit edilmesinin ardından kendini karantinaya aldığını açıkladı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 13:05
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