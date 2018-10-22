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Roma'daki dolu yağışı hayatı felç etti

İtalya'nın başkenti Roma'da pazar gecesi etkili olan dolu fırtınası şehirde hayatı felç ederken, birbirine yapışan dolu taneleri büyük buz kütlelerinin oluşmasına sebep oldu.

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İtalya’da son 2 yıldır hava sıcaklığı sonbahar ve kış aylarında mevsim normallerinin altında seyrederken, beklenmedik bir anda oluşan dolu fırtınası başkent Roma’da hayatı felç etti. 

Pazar gecesi aniden etkili olan dolu fırtınası, birçok aracın hasar görmesine sebep oldu. Trafikte seyreden insanların araçlarında mahsur kalmalarına yol açtı.

Birbirine yapışan dolu taneleri, büyük buz kütlelerine dönüşünce araçlar hareket edemedi.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, şehirdeki acil müdahale ekiplerinin ihbarlarla ilgilendiklerini belirterek, dolu yağışının izlerinin silineceğini duyurdu.

Kaynak: İHA, AFP

Etiketler: yağış, roma, İtalya, dolu
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