Roma'daki dolu yağışı hayatı felç etti

İtalya’da son 2 yıldır hava sıcaklığı sonbahar ve kış aylarında mevsim normallerinin altında seyrederken, beklenmedik bir anda oluşan dolu fırtınası başkent Roma’da hayatı felç etti.

Pazar gecesi aniden etkili olan dolu fırtınası, birçok aracın hasar görmesine sebep oldu. Trafikte seyreden insanların araçlarında mahsur kalmalarına yol açtı.

Birbirine yapışan dolu taneleri, büyük buz kütlelerine dönüşünce araçlar hareket edemedi.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, şehirdeki acil müdahale ekiplerinin ihbarlarla ilgilendiklerini belirterek, dolu yağışının izlerinin silineceğini duyurdu.

Kaynak: İHA, AFP