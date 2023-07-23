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Dünya
AA 23.07.2023 12:30

Rodos'ta yangın: Yeni yerleşim birimleri için tahliye emri verildi

Rodos Adası'nda 6 gün önce başlayan orman yangını kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ederken, yetkililer "yeni yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi emri" verdi.

Rodos'ta yangın: Yeni yerleşim birimleri için tahliye emri verildi
[Fotograf: Reuters]

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği Ada'da, Lindos, Pefkus, Kalatho, Masari, Malona ve Haraki bölgelerindeki vatandaşların tahliye edilmesi istendi.

Üç aktif noktada yoğunlaşan yangını söndürme çalışmalarında 266 itfaiyeci, 42 araç, 5 helikopter ve 10 uçak görev yapıyor.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Rodos'taki yangının, ülke genelindeki aktif yangınların en tehlikelisi olduğuna işaret eden yetkililer, gün içinde Ada'ya 15 araç ve 60 itfaiyecinin daha geleceğini duyurdu.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios, yaptığı açıklamada, yangının insan kaynaklı olduğunu öne sürdü.

Yangının kasıtlı, ihmal veya kaza sonucu çıkıp çıkmadığının araştırıldığını söyleyen Artopios, birçok kişinin ifade vermek için çağırıldığını kaydetti.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Turistler, Rodos Havalimanı'na giderek Ada'dan ayrılmaya çalışıyor

Yunan basınında, tahliye edilenlerin geceyi spor salonları, okul ve konferans merkezlerinde geçirdiği belirtilerek paniğe kapılan çok sayıda turistin Rodos Havalimanı'na giderek Ada'dan ayrılmaya çalıştığı kaydedildi.

Tahliye edilenlerin barınması için Ada'ya üç feribot demirledi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Yunan ordusu da yangın nedeniyle evlerini ve otellerini terk edenleri ağırlamak için Ada'ya çadır kuruyor.

Yabancılara yardım etmek için Kriz Yönetimi Birimi etkinleştirildi

Ülkeyi terk etmek isteyen yabancılar için Kriz Yönetimi Biriminin etkinleştirildi.

Yetkililer, hava sıcaklığının bugün bazı bölgelerde 45 dereceyi bulacağı ülkede "yangın çıkma riskinin çok yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Türkiye'den yangın söndürme uçağı ve helikopteri gönderildi

İçinde turistlerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin dün deniz yoluyla tahliye edildiği aktarılmıştı. Tahliye operasyonuna üç sahil güvenlik gemisi, orduya ait bir cankurtaran botu ve 30 özel tekne katılmıştı.

Başlangıçta Ada'nın dağlık iç bölgesinde sınırlı kalan yangınlar, güçlü rüzgarların, yüksek sıcaklığın ve kuru havanın da etkisiyle lüks otellerin de bulunduğu sahil bölgelerine sıçramıştı.

Ada'nın bazı bölgelerinde telefon bağlantısı kesildiği için tahliye çalışmaları güçlükle yapılmıştı.

Yunanistan'a Türkiye, İsrail, Ürdün, İtalya ve Fransa'dan yangın söndürme uçak ve helikopterleri gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle dün sabah Atina’ya varmıştı.

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