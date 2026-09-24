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Dünya
AA 24.09.2026 12:26

Riner'i hedef alan siber zorbalığa soruşturma

Fransa'da olimpiyat şampiyonu judocu Riner'e yönelik siber zorbalığa ilişkin soruşturma açıldı

Riner'i hedef alan siber zorbalığa soruşturma

Fransa'da Paris Savcılığı, milli judocu Teddy Riner'i hedef alan nefret söylemi ve siber zorbalık vakalarının ardından soruşturma açtı.

Paris Savcılığı, milli judocu ve olimpiyat şampiyonu Teddy Riner'in bir televizyon yayınında ülkede aşırı sağın yükselişinden rahatsızlık duyduğunu dile getirmesinin ardından sporcuyu hedef alan nefret söylemleri ve siber zorbalık girişimlerine karşı harekete geçti.

Röportajın ardından Riner'e çevrim içi ortamda çok sayıda nefret mesajı atıldığı bilgisini veren Savcılık, kamusal alanda Fransız judocuyu hedef alan ırkçı saldırılar ve siber zorbalığa ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.

Riner, Stade 2 spor kanalında 16 Eylül'de yayımlanan röportajda, ülkede aşırı sağın yükselişinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Fransa'nın Karayipler'deki denizaşırı toprağı Guadeloupe doğumlu dünyaca ünlü Fransız sporcu Teddy Riner, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler +100 kiloda altın madalya kazanmıştı.

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