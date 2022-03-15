Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 19:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
RIA: Ermenistan, Türkiye ile sınırları açmaya hazır
[Kolaj: TRT Haber]
Rus haber ajansı RIA, Ermenistan'ın Türkiye ile sınırlarını açmaya hazır olduğu bilgisini paylaştı.
Rus haber ajansı RIA, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme adımlarıyla ilgili yeni bir bilgi paylaştı.
Ajansın haberinde, "Ermenistan, Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır" bilgilerine yer verdi.
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Etiketler: Son Dakika Ermenistan Dışişleri Bakanlığı
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