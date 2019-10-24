Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat muhtırası gereği Rus askeri polisi Suriye'nin kuzeyindeki incelemelerine başladı.

Reuters haber ajansı o incelemeler sırasında dikkat çeken bir görüntüyü yayınladı. Görüntülerde Rus askerlerinin yanında rozetlerini çıkaran YPG'li teröristler dikkat çekti.

"Reuters ne zamandan beri Türkiye'nin güvenliğini düşünüyor?"

Savunma ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, TRT Haber canlı yayınında görüntüleri değerlendirdi.

Alabarda, "Reuters ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'nin ali menfaatlerini ve güvenlikle ilgili sıkıntılarını bu kadar düşünür oldu. Reuters'ın bu görüntüleri 'Bak YPG rozet çıkartıp Rus askerleri ile beraber çalışıyor' noktasında yayın yaptığını sorgularım." dedi.

"Tuzaklanmış patlayıcılarla ilgili en detaylı bilgi YPG'de, çünkü onlar tuzakladı"

Alabarda, şöyle konuştu:

"Bunlar YPG mensubu olabilir ama nerede tuzakların ve mühimmatların olduğuyla ilgili en detaylı bilgi YPG'de. Dolayısıyla Rus askerleri, nerede neyin olduğuyla ilgili YPG'nin içindeki bazı unsurlarla iş birliği içerisinde şu an için olabilirler. Sadece bu görüntülere aldanıp 150 saat işlerken onların motivasyonuna gelerek görüntülerle ilgili yorum yapacağımızı düşünüyorsa Reuters çok yanılıyor. YPG'lilerin üniforma çıkarıp rejim üniforması giyerek bölgede faaliyet göstermesi mümkün değil. Çünkü sahanın en önemli istihbarat kaynağı Milli İstihbarat Teşkilatı'dır." dedi.

Rus askerler, sahada rozetlerini çıkaran YPG'li teröristlerle görüntülendi. Ortaya çıkan görüntüleri Savunma ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda @trthaber'de yorumladı. pic.twitter.com/xpthbAt5AJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 24, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü "Sayın Putin’e bir hatırlatma yaptık; dedik ki 'Bunlar icabında rejimin elbiselerini giymek suretiyle arazide kalırsa ne olur?' 'Müsaade etmeyiz' dedi. Takipte olacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber