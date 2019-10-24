Libya’da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Batı Bölgesi Ortak Operasyon Odasından yapılan yazılı açıklamada, geçen salı günü Mitiga Uluslararası Havalimanı’nın ABD yapımı olduğu kesinleşen 227 kilogram ağırlığında, lazer güdümlü bir bomba ile vurulduğu ve bombanın bir F-16 savaş uçağından atıldığının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu saldırı, birçok ülkenin milis gücünden yardım alarak Trablus’a saldıran ama başarısız olan çetelere doğrudan yabancı ülke desteğini kesinleştirmiştir" ifadeleri yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Misyonuna da çağrı yapılan açıklamada, BM’den meşru hükümetin yanında yer alması ve Trablus’a saldıran güçlerle “şüpheli” görüşmeler gerçekleştirmemesi istendi.

Uçaklar hangi ülkeye ait?

Libya’da meşru hükümetin kontrolünde bulunan başkent Trablus’u ele geçirmek isteyen ülkenin doğusundaki milis güçlerin lideri Halife Hafter, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır tarafından destekleniyor.

BAE, Trablus saldırılarında Hafter milislerine Çin yapımı Wing Loong 2 tipi insansız hava araçları (İHA) tedarik ediyor. Bu İHA’lar, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasında kullanılıyor.

Ancak BAE’nin desteği bununla da sınırlı değil. Libyalı askeri kaynaklar uzun zamandır, başta Trablus olmak üzere Misrata ve Sirte gibi kentlerin Hafter milislerinin envanterinde olmayan savaş uçakları tarafından bombalandığını dile getiriyor.

Mitiga Havalimanı’na yapılan saldırıda da akıllara Hafter’e destek veren ülkeler geliyor.

Kaynak: TRT Haber, Libya Observer