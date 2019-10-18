Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler, başkent Trablus'un doğusundaki Misrata kentinde sivil yerleşim yerlerini hedef alan Halife Hafter'e bağlı milislere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Yerel medyada yere alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Hafter milislerine verilen insansız hava aracı Misrata'da sivi yerleşim yerlerine saldırı düzenledi.

[UMH birlikleri tarafından vurulan insansız hava aracı alev aldı. Fotoğraf: Burkan el-Gadap Operasyonu resmi Facebook sayfası.]

Omuzdan atılan Manpads ile düşürüldü

İHA'ların çok yüksek irtifada uçarak keşif, gözetleme ve saldırı gerçekleştirdikleri biliniyor. Ancak UMH askeri kaynakları, İHA'nın omuzdan atılan bir portatif/elle taşınabilir hava savunma sistemi Manpads ile düşürüldüğünü aktarıyor.

Daha önce UMH birlikleri, BAE tarafından sağlanan Çin yapımı Wing Loong 2 İHA'sı düşürmüştü. Wing Loong 2, yüksek irtifalardan keşif ve gözetleme yapabiliyorken, saldırı düzenleyebilmek için irtifasını düşürmesi gerekiyor.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri karşı operasyon başlatmıştı.

Kaynak: Al Ahrar, Libya Observer