Çin'de gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte yıllık bazda %6 artarak ikinci çeyrekte %6.2 büyüme kaydeden ekonominin daha fazla ivme kaybettiğini ortaya koydu.

Çin'in ABD ile ticaret savaşının küresel resesyonla ilgili endişeleri kuvvetlendirmesiyle, Çin'in ticaret ortakları ve yatırımcılar, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin durumunu yakından izliyor.

Verilerden sonra Asya borsaları düşüş kaydetti ve İngiltere ve AB'nin uzun süredir beklenen Brexit anlaşmasına varmasının ardından kaydedilen kazanımları geri verdi.

Çin'de son aylarda beklentilerin altında gelen veriler ülke içi ve ülke dışındaki zayıf talebe dikkat çekti.

Yine de çoğu analist, önceki gevşetme döngülerinin ardından aşırı yükselen borçlarla karşı karşıya kalan ekonomide, yüksek miktarda desteğin kapsamının sınırlı olduğunu söylüyor. Önceki gevşeme döngüleri konut fiyatlarının sert şekilde yükselmesine neden olmuştu.

Kalıcı ticaret barışı çağrısı

Çin istatistik bürosu sözcüsü Mao Shengyong, GSYH verilerinin açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, Pekin'in bölgesel altyapı yatırımlarını teşvik etmek amacıyla bu yıl 2020 özel devlet tahvili ihracı planladığını duyurdu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ABD-Çin ticaret gerilimlerinde yatışma işaretlerini memnuniyetle karşıladı, ancak küresel ekonomideki güçlü büyümeyi yeniden sağlamak için ticaret kurallarının acil bir şekilde güncellenmesi gerektiğini söyledi.

IMF direktörü Kristalina Georgieva, geçtiğimiz hafta Washington ve Pekin'in geçici ticaret anlaşmasına vardığı haberini memnuniyetle karşıladı ancak dünyanın en büyük iki ekonomisini kalıcı bir "ticaret barışı" için çalışmaya çağırdı.

Kaynak: Reuters