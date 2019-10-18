İngiltere'nin kördüğüme dönen Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinde dün kritik bir adım atıldı.

İngiltere ve AB, Brexit için yeniden düzenlenmiş bir anlaşma üzerinde uzlaşı sağladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, "Kontrolü geri alan harika bir anlaşma yaptık. Şimdi Parlamento cumartesi günü Brexit'in yapılmasını sağlamalı" dedi.

Ancak İngiltere basınına göre bu isteğin gerçekleşmesi için Johnson'ı zor bir süreç bekliyor.

Financial Times (FT): Anlaşma reddedilecek

Johnson'ın Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) destek vermemesine rağmen anlaşmayı yapmasını "kumar" olarak nitelendiren gazetelerden FT, planının geleceğinin belirsiz olduğunu öne sürdü.

Muhafazakar Parti liderliğinin yeterli sayıyı bulmakta zorlandığına dikkat çeken FT, Johnson'ın işinin oldukça zor olduğu yorumunu yapıyor.

FT, anlaşmanın 318'e karşı 321 oyla reddedileceğini tahmin ediyor

Daily Telegraph: Bu altın fırsatı reddedenler seçmenin öfkesiyle karşılaşacak

Anlaşmaya destek veren gazetelerden Daily Telegraph, Başbakan Johnson'ın yarın parlamentoya "ya benim anlaşmam ya anlaşmasız Brexit" ültimatomu vereceğini yazdı.

Gazete, Johnson'a karşı AB'de kalma yanlısı milletvekilleri ve Muhafazakar Parti içindeki mevcut durumdan memnun olmayan isimlerin, anlaşmaya destek vermek için ikinci bir referandumun düzenlenmesini şart koşacakları "bir plan hazırladıklarını" söylüyor:

"Bu grup, yarınki oylamada bir değişiklik önergesi verebilir ve anlaşmanın geçmesi halinde Brexit'in Johnson'ın anlaşması ile AB'de kalma seçeneklerinin sunulduğu referandum sonuçlanana kadar ertelenmesini isteyebilirler."

The Times: Dört yıllık bu dramaya artık son verilmeli

The Times gazetesi, Brüksel'den anlaşmayı koparıp gelen Johnson'ın önümüzdeki 24 saati anlaşmaya destek bulmak için zamana karşı yarışarak geçireceğini yazıyor.

Gazete, Parlamento'nun 1982'deki Falkland Adaları Savaşı'ndan bu yana ilk kez haftasonu toplanacağını belirterek, bu oturumun tarihi olacağı yorumunu yapıyor.

Gazete, ikinci bir referanduma gidilmesini düşünenlerin bununla ilgili değişikliği sunmaktan vazgeçmeye başladıkları yönünde işaretler geldiğini belirterek, kendi tahminlerine göre, şu anda anlaşmaya kesinlikle onay vereceklerin sayısının 283, karşı çıkacakların sayısının 299 ve kararsızların da 57 kişi olduğunu ifade ediyor.

Guardian: İkinci referandum isteyenler bu fikirden uzaklaşıyor

Guardian gazetesi Johnson'ın Avam Kamarası'nda yapılacak oturumda, tartışmaları "ya bu anlaşma kabul edin ya da anlaşmasız Brexit olur" eksenine oturtmak istediğini belirtiyor.

Gazete, "DUP'un sabah erken saatlerde hükümetin duruşunu destekleyemeyeceği yönündeki açıklamasından sonra bile bu anlaşmayı yapmayı kabul eden Johnson için parlamento aritmetiği pek iç açıcı görünmüyor.

"DUP'un 10 oyu olmayınca Johnson'ın da İşçi Partisi'nin bazı üyelerinin ve Muhafazakar Parti'den ihraç ettiği 21 milletvekillinin desteğini alması gerekiyor."

i gazetesi: Johnson büyük bir kumar oynuyor

i gazetesinin Politika Editörü Nigel Morris de, DUP'un itirazın rağmen AB ile anlaşmayı yaparak "büyük bir kumar oynadığını" belirtiyor.

Morris, Johnson'ın kendi partisi içindeki Brexit destekçileri ile Brexit'in tamamlanmasının ardından çevre ve işçi haklarıyla ilgili iyileştirici düzenleme garantisi vererek bazı İşçi Partisi üyelerini ikna etmeye çalışacağını ifade ediyor.

Avrupa Birliği: Anlaşma adil

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ile İngiltere arasından dengeli ve adil bir anlaşma sağlandığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin AB'den "düzenli bir şekilde ayrılmasını" sağlayacak anlaşma üzerinde uzlaşı sağlandığını belirterek, "Yeni düzenlemelere göre, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırın engellenmesi, Ada ekonomisinin korunması ve AB tek pazarının bütünlüğünün korunması sağlanacak" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiliz hükümeti ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit konusunda yeni uzlaşı sağlanmasının iyi bir haber olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) ve İngiliz Parlamentosunun bu anlaşmaya onay vermeleri gerektiğini söyleyen Merkel, anlaşmanın, zor bir dönemde AB iç pazarının bütünlüğünün sağlanmasına olanak verdiğini, aynı zamanda Hayırlı Cuma Anlaşması’nın korunmasını mümkün kıldığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ile varılan yeni Brexit anlaşmasına ilişkin, "Bu durumda müzakerelerin olumlu sonuçlanmasından ancak memnuniyet duyabiliriz ama makul düzeyde temkinli olunmalı" dedi.

Brexit süreci

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

Kaynak: BBC Türkçe, AA, Reuters