İngiltere ve AB, Brexit için yeniden düzenlenmiş bir anlaşma üzerinde uzlaşı sağladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, "Kontrolü geri alan harika bir anlaşma yaptık. Şimdi Parlamento cumartesi günü Brexit'in yapılmasını sağlamalı" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker da AB ile İngiltere arasından dengeli bir anlaşma sağlandığını duyurdu.

Brexit süreci

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

Kaynak: Reuters