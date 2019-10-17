Terör örgütü PKK/YPG'nin en büyük destekçilerinden biri, Fransız şirketi Lafarge.

Teröristler oradan aldıkları çimentolarla terör yuvalarını inşa ettiler. Tüneller ve beton duvarlarla örülmüş yeraltı şehirleri kurdular.

ABD'nin TIR ve uçak dolusu gönderdiği silah ve mühimmatı saklamak için yine Fransız çimentosunu kullanarak depolar ve mevziler yaptılar.

PKK/YPG'ye her ay 100 bin dolar

Fransız çimento devinin, teröre desteği YPG/PKK sınırlı değildi. Öncesinde bir başka terör örgütü DEAŞ’a rüşvet ödediği de ortaya çıkmıştı. PKK/YPG'ye de koruma parası adı altında her ay 100 bin dolar ödediler.

Ayrıca terör örgütünün, ekonomisinin önemli kaynaklarından biri olarak gördüğü Fransız Çimento Fabrikası Lafarge tesisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin üs kurduğu tespit edilmişti.

Hatta uluslararası basına göre, ABD güçleri ile PKK/YPG'nin, DEAŞ'a karşı koordinasyon merkeziydi.

Fransız firma, geçen sene soruşturmaya da konu oldu. Bölgedeki faaliyetleri nedeniyle "İnsanlığa karşı işlenen suçlara ortak olmak" gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Türkiye'nin harekatı terörün düzenini bozdu

Buradaki düzen Türkiye'nin harekatlarıyla bozuldu. Son olarak Barış Pınarı Harekatı ile de Washington yönetimi Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı verdi.

İşte bunun ardından Amerikan askerleri bu tesisi de boşalttı. Tahliye ederken delil kalmasın diye fabrikadaki mühimmat deposunu vurdu. Böylece içerideki belge, teçhizat ve malzeme yakılarak imha edildi.

Deponun savaş uçaklarıyla vurulduğunu açıklayan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins idi.

Amerikan askerlerinin çekilmesi burayla sınırlı değildi. Koalisyon sözcüsü Rakka ve Tabka'yı da tahliye ettiklerini duyurdu.

2017'de Rakka'yı DEAŞ'tan almak için terör örgütü PKK/YPG'ye resmi olarak silah vermeye başlamıştı.

Tabka ilçesi de Rakka operasyonu öncesi ABD'nin desteğiyle PKK/YPG tarafından DEAŞ'tan alınmıştı.

ABD birlikleri nerede?

Askeri kaynaklara göre, Amerikan askerleri Ayn-el Arab üssüne naklediliyor. Daha sonra da oradan askeri nakliye uçaklarıyla Suriye'den ayrılacakları ifade ediliyor.

Tahliye edilen ABD askerlerinin bölgedeki ülkelerde konuşlandırılacağı belirtilenler arasında.

Kaynak: TRT Haber

