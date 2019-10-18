Kazakistan'ın Öskemen kentinde, uluslararası uranyum bankası bulunuyor. Bankada, nükleer elektrik santralleri reaktörleri için yakıt hazırlanması amacıyla yüksek ısıda gaz haline gelmiş şekliyle (hekzaflorür) 90 metrik tona kadar düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum muhafaza edilecek.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) uranyumlarının ilk bölümü bankaya götürüldü. Bankada yer alacak rezervin radyoaktif atık olmadığı, insanlara ve çevreye zarar vermeyeceği belirtildi.

Düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum bankası, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifiyle 2017 yılında Öskemen kentideki Ulba Metalürji Fabrikası bünyesinde açılmıştı.

Kaynak. AA