Meksika'da polis, ABD'de hapiste olan El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio'yu Culiacan kentinde yakaladı.

Güvenlik Bakanı Alfonso Durazo, Ulusal Muhafızların Mexico City'nin kuzeybatısındaki Culiacan şehrinde bir evin içinde saldırıya uğradığını söyledi.

[Fotoğraf: AP]

Güvenlik güçleri, saldırı gerçekleşen eve yapılan baskında Ovidio Guzman da dahil olmak üzere dört kişiyi gözaltına aldı.

[Fotoğraf: AP]

Kartel üyeleri, Ovidio'nun serbest bırakılması için kentin sokaklarını adeta savaş alanına çevirdi.

[Fotoğraf: AP]

Bir benzin istasyonu ateşe verildi. Araçlar yakıldı. Şehir hapishanesinden çok sayıda mahkum kaçtı.

Ağır silahlı kartel mensuplarının kıskacında kalan polis Ovidio'yu serbest bırakıp geri çekilmek zorunda kaldı.

[Fotoğraf: AP]

Durazo Reuters'e verdiği demeçte, "Bölgede daha fazla şiddet yaşanmasını engellemek ve personelimizin yaşamını korumak için Guzman olmadan evden çekilmeye karar verdik" dedi.

[Fotoğraf: AP]

Kaynak: Reuters