Kartel üyeleri Meksika sokaklarını savaş alanına çevirdi18 Ekim 2019 Cuma 09:30 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 10:56
ABD'de hapiste olan uyuşturu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio'nun Culiacan kentinde yakalanması üzerine kartel üyeleri sokakları savaş alanına çevirdi. Polis Ovidio'yu serbest bırakıp geri çekilmek zorunda kaldı.
Meksika'da polis, ABD'de hapiste olan El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio'yu Culiacan kentinde yakaladı.
Güvenlik Bakanı Alfonso Durazo, Ulusal Muhafızların Mexico City'nin kuzeybatısındaki Culiacan şehrinde bir evin içinde saldırıya uğradığını söyledi.
Güvenlik güçleri, saldırı gerçekleşen eve yapılan baskında Ovidio Guzman da dahil olmak üzere dört kişiyi gözaltına aldı.
Kartel üyeleri, Ovidio'nun serbest bırakılması için kentin sokaklarını adeta savaş alanına çevirdi.
Bir benzin istasyonu ateşe verildi. Araçlar yakıldı. Şehir hapishanesinden çok sayıda mahkum kaçtı.
Ağır silahlı kartel mensuplarının kıskacında kalan polis Ovidio'yu serbest bırakıp geri çekilmek zorunda kaldı.
Durazo Reuters'e verdiği demeçte, "Bölgede daha fazla şiddet yaşanmasını engellemek ve personelimizin yaşamını korumak için Guzman olmadan evden çekilmeye karar verdik" dedi.
Kaynak: Reuters