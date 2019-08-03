Libya yerel medyasında yer alan haberlere göre, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler başkent Trablus'un doğusundaki Sirte kenti yakınlarında bir insansız hava aracını (İHA) vurdu.

Vurulan İHA'nın Sirte kentinde sivil yerleşim yerlerine saldırı hazırlığında olduğu ve Halife Hafter milisleri tarafından kullanıldığı öğrenildi.

Wing Loong 2: Sivil yerleşim yerlerini vuruyor

İHA'nın Hafter milislerine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından verilen Wing Loong 2 olduğu aktarılırken, Hafter milisleri tarafından sivil yerleşim alanları ve sivil uçuşların yapıldığı Mitiga Havalimanı'nın vurulmasında kullanıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklara göre, Wing Loong İHA'sının bugüne kadar düzenlediği saldırılarda onlarca sivilin hayatını kaybetti.

Hafter Trablus'a saldırı başlatmıştı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 4 aydır devam ediyor.

Kaynak: Libyaalahrar