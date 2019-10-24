İngiltere'nin kördüğüme dönen Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) süreci, göçmen krizi ve ekonomik problemler...

Avrupa Birliği, tarihinin belki de en büyük krizleriyle aynı anda yüzleştiği bir dönemden geçiyor.

Gündemin en sıcak başlığı ise Brexit.

Avrupa Birliği'nin kurucu ülkelerinden İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani, Birliği bekleyen tehlikeler, İtalya ile Avrupa Birliği arasındaki göçmen krizi ve Türkiye ile İtalya arasındaki iş birliği süreci hakkında TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

Brexit, Avrupa Birliği'nin geleceğini nasıl etkileyecek?

İngiltere 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanıyor. Başbakan Boris Johnson, Brüksel ile Brexit için uzlaşsa da İngiltere parlamentosu anlaşmanın onayına izin vermedi. Ülkenin Birlik'ten nasıl çıkacağına dair belirsizlik sürüyor.

İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani'ye göre Brexit sonrası Avrupa Birliği de İngiltere de önemli bir pazarı kaybedecek. Ancak bu ayrılıkta odaklanılması gereken daha önemli bir nokta var.

"İnanıyorum ki Avrupa Birliği, önemli bir ortağını kaybedecek. İngiltere de önemli bir pazarı; 500 milyonluk bir pazarı ve topluluk değerlerini kaybedecek. Ama bence bu soruda önemli olan nokta, şirketler ve tüketicilerin sayısının azalmasının ne gibi etkilerini göreceğimiz değil, daha ziyade bir bütün olarak Avrupa Birliği’nin özünde nasıl bir etki yaratacağını anlamak."

"Avrupa Birliği ayrılığa hazır değildi"

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının herkes için bir şok etkisi yarattığını belirten Massimo Gaiani, bu durumu hiç beklemediklerini ve bir ülkenin Avrupa Birliği’nden nasıl çıkabileceğine dair belirlenmiş mevcut herhangi bir kurallarının olmadığını söyledi.

Brexit konusunda dikkate alınması gereken bazı durumlar olduğunu vurgulayan Gaiani, "Özellikle, vatandaşlar, nüfus, şirketler ve Avrupa Birliği’ne girmek isteyen ülkelerden nasıl tepkiler geldiği dikkate alınmalıydı. Son seçimler, Avrupa Birliği'ne güçlü bir yönelim olduğunu gösteriyor. İngiltere'deki şirketler Avrupa ülkelerine taşınıyor, yani Birliğe inanıyor. Avrupa Birliği'ne girmek isteyen ülkelerin talepleri de çok güçlü" dedi.

İtalya-AB gerilimi ayrılığa yol açacak mı?

Geçtiğimiz dönemlerde Avrupa Birliği ve İtalya arasında hem bütçe hem de göçmenler konusunda ciddi krizler yaşandı. Avrupa Birliği Komisyonu, bütçe planları Birlik kurallarına ters düşen İtalya'ya karşı harekete geçti.

Roma bütçede kesintiye gitmezse disiplin ve ihlal prosedürleri başlatılacağı açıklandı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise, AB Komisyonunun İtalya'ya karşı disiplin süreci başlatılması kararıyla ilgili, "İtalyanların çıkarları için hiçbir şeyden vazgeçecek değiliz" diyerek meydan okudu.

Fransa, İtalya ve Almanya arasında da göçmenlerin kabulü nedeniyle sert tartışmalar yaşandı. Bu gelişmeler ise, "İtalya Avrupa Birliği'nden ayrılacak mı?" sorularını gündeme getirdi.

Massimo Gaiani, Birliğin kurucu ülkelerinden biri olarak İtalya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının hiçbir zaman söz konusu olmadığını söyledi. Ancak Avrupa Birliği'ne eleştirler yöneltti.

"AB ekonomik gelişmeye odaklanmadı, yalnız bırakıldık"

Avrupa Birliği'nin göçmenler ve ekonomi konusunda bulduğu çözümlerin yeterli olmadığını ifade eden Gaiani, şu eleştirileri yaptı:

"Mülteci krizi için bulunan çözümler yetersiz çözümlerdi. Özellikle Avrupa Birliği ile sınırı olan ve mülteci kriziyle yüzleşen ülkeler olarak yalnız bırakıldık. Ama bu tüm Avrupa’nın problemi. Çünkü İtalya, Yunanistan ya da İspanya’ya gelen insanlar, bu ülkelere gelmek için değil, Avrupa ülkelerine girmek için geliyorlar. Yani bu sorunla başa çıkmak, tüm Avrupa ülkelerinin ortak sorumluluğuydu. Ancak bu olmadı.

Aynı durum ekonomik kriz için de geçerli. Avrupa Birliği ekonomik istikrara odaklandı. Ancak hiçbir zaman ekonomik kalkınma konusunda yeterli adımları atmadı. Ama biz sorunun, Avrupa Birliği’nin dışında kalarak değil içinde kalarak çözüleceğine inanıyoruz."

"Türkiye ve İtalya birbirini bir pazar olarak değil partner olarak görmeli"

İtalya’da da zorlu görüşmelerin ardından yeni hükümet göreve başladı. Massimo Gaiani, her zaman mükemmel ilişkilere sahip olan, aynı bölgeyi paylaşan ve birbirini iyi anlayan İtalya ile Türkiye arasındaki güçlü ve sağlam bağın yeni hükümetin ardından da devam edeceğini dile getirdi.

İtalya’nın yurt dışına ihraç ettiği birçok üründe Türkiye’nin katkısının bulunduğunu diğer taraftan aynı durumun Türkiye’nin yurt dışına ihraç ettiği birçok ürün için de geçerli olduğunu hatırlatan Gaiani, "Bu ilişkilerin devam etmesi için her şeye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Hatta bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerekmektedir. Şunu da söylemeliyim ki bu ülkeler birbirini artık bir pazar olarak görmekten ziyade bir partner olarak görmelidir. Bu partnerlik üçüncü ülkeler dahil olduğunda dahi sürdürülmelidir. Bizim ilişkilerimizin gerçek başarısı bu noktada ortaya çıkmaktadır. Ulaşmaya çalıştığımız ortak hedef bu olmalıdır" dedi.

İtalya göçmen kriziyle nasıl başa çıkacak?

Türkiye ile İtalya arasındaki ortak gündemlerden biri de göçmen krizi. İki ülke de göçmenlere yönelik geçici değil, kalıcı çözümler bulunması yönünde adımlar atmak istiyor.

Büyükelçi Gaiani ise, mültecilerle göçmenler arasındaki ayrımının iyi yapılması gerektiğine işaret ediyor.

Mültecilerin savaş gibi hayatlarının tehlikeli olduğu durumlarda ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını, öte yandan ekonomik nedenlerle göç eden insanların ülkelerini daha iyi bir gelecek için terk ettiğini söyleyen Gaiani'ye göre İtalya'daki krizin kaynağı, Avrupa ve Kuzey Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerden kaynaklı.

"İnanıyorum ki bu ülkelere, göçün kaynağı olan bu ülkelere, ekonomik durumlarını geliştirmek, gençlerine daha iyi bir gelecek sağlamak ve aktif hayata katmak için fırsat sağlamamız gerekiyor. Her yıl sadece Afrika’da 15 milyon genç aktif iş hayatına katılıyor. Ve onlara imkanlar, fırsatlar sunmamız gerekiyor. Bu çok büyük bir sorumluluk ve tüm dünyanın katılması gereken uluslararası bir işbirliği gerektirmektedir. Bunun yanı sıra da kendi topraklarımızı koruma hakkında sahibiz. Ülkeye gelen herkesi kabul edemeyiz. Türkiye de İtalya da bunu yapıyor. Ve bu iki ülkenin çok benzer politikaları ve ihtiyaçları söz konusu."

"Türkiye'de kendimi evimde hissettim"

Yaklaşık 1 yıldır Türkiye'deki görevini sürdüren Büyükelçi Gaiani, Türkiye'ye gelmeden önceki pozitif beklentilerinin de ötesinde bir yıl geçirdiğini, Türkiye'nin güzelliklerinden ve mutfağının zenginliğinden çok etkilendiğini anlattı.

"Suriye’den kaçan bu kadar çok insana nasıl kucak açtığınızı gördüğümde son derece etkilendim. Bu Türkiye’nin misafirperverliği konusunda fikir vermektedir. Ülkenizin güzelliğinden çok etkilendim. Ve tabii ki Türk mutfagının zenginliğinden. Türkiye ve İtalya mutfağı birbirine çok benziyor. Malzemeler aynı sadece farklı şekilde karıştırılıyor. Ama sonuçlar iki ülkede de oldukça iyi. Ülkenize ilk geldiğim andan itibaren evimde gibi hissettim ve bu güzel ülkeden ayrılma zamanım geldiğinde çok üzüleceğim."

Massimo Gaiani kimdir?

1982 yılında diplomatik kariyerine başlayan Gaiani, Roma’da hem Dışişleri Bakanlığında görev yaptı hem de bakanlar kurulu başkanlığında Avrupa Birliği politikaları bakanının diplomatik danışmanı ve Avrupa Birliği İşleri Bakanlıklar Arası Komite Sekreteryası Koordinatörü olarak hizmet verdi.

Yurt dışında da Montreal, Washington ve Brüksel'de (AB Daimi Temsilciliği) çok sayıda görev üstlendi.

2011’in aralık ayından 2015'in ekim ayına kadar İtalya’nın Arnavutluk Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Sahra Altı Afrika, Asya, Latin Amerika bölgeleri ve ekonomik yaptırımlar, G7/G20 süreçleri ve çevre ve enerji konuları ile çok taraflı bakımdan da ilgilenen Gaiani, bu bağlamda, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Konsey Üyesi ve Uluslararsı Enerji Ajansı (AIE) Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı.

Massimo Gaiani, 8 Ocak 2019'dan beri İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapıyor.

Kaynak: TRT Haber