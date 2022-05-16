Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Renault ile şirketin Rusya’daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığını açıkladı.

Anlaşmaya göre, Renault Rusya’nın tüm payı Moskova belediye yönetimine devredildi; Fransız şirketin, ülkenin en büyük otomobil şirketi Avtovaz’daki yüzde 68'lik payı ise NAMI adlı Rus enstitüsüne geçecek.

Renault, Avtovaz’daki payını 6 yıl içerisinde geri alma hakkına sahip.

1 rublelik devir

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, 27 Nisan’da yaptığı açıklamada, Renault’nun Rusya’daki varlıklarının sembolik “1 ruble” karşılığında devredileceğini duyurmuş, şirketin Rusya’daki faaliyetlerini durdurması nedeniyle alternatif bulmak zorunda olduklarını söylemişti.

Renault, yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki fabrikasında üretimi durdurma kararı almış, Avtovaz için seçeneklerini gözden geçirdiğini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin önerdiği, ülkeden ayrılma kararı alan yabancı şirketlere devlet tarafından yönetim atanmasına yönelik teklifi desteklemişti.